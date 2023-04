Xiaomi 13: oggi RISPARMIO IMMEDIATO di 325€ su eBay

Inserisci il voucher ITPERPXBYW7ZX67M per acquistare l’ottimo Xiaomi 13 a soli 674 euro, invece di 999 euro. Grazie a questa iniziativa di eBay stai risparmiando esattamente 325 euro dal prezzo di listino. Si tratta di un’occasione davvero golosa se stai cercando uno smartphone Android top di gamma piacevole da utilizzare e ricco di tecnologia.

Tra l’altro con eBay hai la consegna gratuita garantita e la possibilità di pagare con finanziamento tasso zero. Infatti, scegliendo PayPal come metodo di pagamento dividi questo ordine in 3 rate senza interessi da soli 224,66 euro l’una. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le altre nei due mesi successivi. Sbrigati perché la quantità è limitata.

Xiaomi 13: prezzo spaziale, dotazione galattica

Xiaomi 13 è un vero e proprio capolavoro. Acquistalo subito con un risparmio immediato di 325 euro grazie al codice ITPERPXBYW7ZX67M da inserire al momento del check out. Tra l’altro il prezzo reale da listino sarebbe 1099 euro, quindi stai risparmiando ancora di più. Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 puoi fare di tutto e il display FHD+ AMOLED da 6,36 pollici è una vera bomba.

Mettilo in carrello ora a soli 674 euro, invece di 999 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.