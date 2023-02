Il nuovo midrange Xiaomi 13 Lite si mostra online prima del debutto ufficiale previsto per il Mobile World Congress di Barcellona. L’azienda cinese lo presenterà domani in un evento dedicato.

La compagnia presenterà i due flagship Xiaomi 13 e 13 Pro insieme al suddetto mediogamma. Il telefono è stato avvistato presso il sito NBTC. Sappiamo che il device sarà la versione rebrand del Civi 2 dell’OEM cinese.

Xiaomi 13 Lite: cosa sappiamo ad oggi?

Le caratteristiche tecniche non sono state rivelate dal portale della NBTC, tuttavia le conosciamo benissimo. Tra l’altro, il numero di modello è 2210129SG, proprio come quello del Civi 2.

Il telefono sarà un prodotto di fascia media con processore Snapdragon 7 Gen 1 al seguito. Lo schermo invece, sarà un pannello con bordi curvi, avente tecnologia AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate di 120 Hz. Unitamente a ciò, il terminale presenterà 8 GB di RAM e storage UFS da 256 GB ulteriormente espandibile con microSD. Arriverà poi con Android 13 e skin MIUI 13.

Fotograficamente invece godrà di due selfiecam da 32 Mpx ciascuna, mentre sul posteriore avremo un modulo fotografico Sony IMX766 da 50 Megapixel con OIS al seguito, ultrawide da 20 Mpx e macro da 2 Mpx. Sotto la scocca invece, ci sarà una batteria capiente con supporto alla ricarica rapida via cavo. Questo midrange avrà un costo di 449,00€ e arriverà in tre colorazioni: black, pink e blu. Il fingerprint invece sarà in-display.

Se cercate il flagship killer per eccellenza vi segnaliamo lo Xiaomi 12T 5G a soli 444,00€ su Amazon con spese di spedizione gratuite. È un prodotto veramente fantastico, che trovate in super sconto con il risparmio del 9%. Le spese di spedizione sono incluse nel prezzo e la consegna invece sarà celere. Acquistatelo oggi e lo pagate in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.