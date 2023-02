Xiaomi 13 Lite: è veramente il rebrand del Civi 2?

Da un video emerso sul web, scopriamo che il prossimo flagship killer entry level Xiaomi 13 Lite è, in realtà, il rebrand del midrange Civi 2 uscito in Cina pochi mesi or sono.

Come tutti sappiamo, l’OEM asiatico numero uno al mondo si sta preparando a lanciare la nuova gamma di prodotti premium per il mercato internazionale. Il debutto dei top di gamma next-gen è previsto per la fine del mese, in occasione del Mobile World Congress 2023 di Barcellona. All’interno della line-up ci saranno tre dispositivi: vedremo lo Xiaomi 13, la variante Pro e questa inedita versione Lite.

Xiaomi 13 Lite: tutto quello che sappiamo

Prima del debutto, le indiscrezioni relative a questi gadget hanno iniziato a trapelare online; oggi però, è emerso un video unboxing che ci mostra il contenuto della confezione dello Xiaomi 13 Lite. Dalla clip vediamo anche un particolare molto interessante: questo telefono è veramente la versione Global del bellissimo Civi 2.

Xiaomi 13 Lite 5G Unboxing. Confirms it will be Xiaomi Civi 2 rebrand✅ -6.55", FHD+, AMOLED, 120Hz, 10bit, 1920Hz PWM, 1k nits, Dolby Vision

-Snapdragon 7 Gen 1

-50MP Sony IMX766 + 20MP Wide-Angle + 2MP Macro

-32MP + 32MP Wide-Angle

-4500mAh, 67W

-In display FPS#Xiaomi13Lite pic.twitter.com/UYF1vbSr7w — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) February 12, 2023

Il leak è stato condiviso su Twitter dall’insider Sudhanshu Ambhore; grazie a lui scopriamo che arriverà in nero, blu e rosa e che verrà fornito con un charger da muro da 67W. Ci sarà anche una cover in silicone TPU e un cavo USB Type-C.

Il device presenterà uno schermo da 6,55″ con refresh rate da 120 Hz e bordi curvi. La risoluzione sarà una FullHD+ e ci sarà il supporto alla profondità colore a 10 bit, luminosità di picco di 1000 nit e al Dolby Vision.

Sotto la scocca troveremo il processore Snapdragon 7 Gen 1 basato su un processo a 4 nm. È l’erede dello Snapdragon 778G+ e verrà coadiuvato da 12 GB di RAM LPDDR5X e da storage UFS 2.2 fino a 256 GB. Ci sarà il modem 5G e una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 67W.

Posteriormente troveremo un sensore principale Sony IMX766 con ultrawide da 20 Mega al seguito e da una macro da 2 Mpx subito dopo. Anteriormente invece, doppia camera da 32 Mpx ciascuna.

In attesa del nuovo modello, vi consigliamo l’ottimo Xiaomi 12 Lite, un telefono che offre specifiche al top, con un rapporto qualità-prezzo ineccepibile a soli 438,91€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.