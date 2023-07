Xiaomi 13 Lite: bellissimo, potente e costa meno di 400€ su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia media semplicemente sensazionale; si chiama Xiaomi 13 Lite 5G ed è arrivato da pochissimo sul mercato. È un dispositivo che, sin da quando lo abbiamo visto, lo abbiamo amato alla follia. Testandolo poi, abbiamo capito che si tratta di un device eccellente, versatile, potente, equilibrato, con un buon comparto fotografico, un design mozzafiato, uno schermo all’avanguardia e con un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Pensate che lo pagherete solo 397,40€ ma sappiate che vale molto più di quel che costa. È anche in sconto del 4% su Amazon quindi vi porterete a casa un best buy su tutta la linea.

Xiaomi 13 Lite: il Best Buy se volete un mediogamma

Analizziamo ora le sue caratteristiche tecniche: lo smartphone di Xiaomi presenta un potentissimo processore Qualcpomm Snapdragon 7 Gen 1 che funziona benissimo con qualsiasi applicazione presente sullo store di Google. È veloce, reattivo, affidabile, versatile e ha perfino un ottimo sistema per la dissipazione del calore, fantastico durante i giochi più impegnativi. La RAM è da 8 GB e lo storage interno invece, è da 256 GB: avrete tanta velocità per il multitasking ma anche tanto spazio per archiviare file, foto, video e canzoni.

La main camera è da 50 Megapixel, assistita da una macro da 2 Mega e da una ultrawide da 8 megapixel. Insomma, comparto foto-video top, con selfiecam da 32 Mpx, modalità foto HDR, video in 4K super nitidi e risoluti e molto altro ancora. Eccellente lo schermo AMOLED con risoluzione FullHD+, refresh rate di 120 Hz e luminosità di picco di 900 nit. Concludiamo il tutto segnalandovi che la batteria interna è da 5000 mAh e si ricarica da 0 a 100 in soli 40 minuti grazie alla super charge da 67W. A 397,40€ questo Xiaomi 13 Lite è un prodotto fantastico che noi ci sentiamo di consigliare a tutti. E poi è bellissimo grazie alla sua pillola frontale con due sensori all’interno.

