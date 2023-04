Xiaomi 13 Lite: a QUESTO PREZZO è il mid-range da prendere su Amazon (-125€)

Lo Xiaomi 13 Lite diventa ancora più conveniente: con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 374 euro invece di 499 euro. Il modello in offerta è dotato di 8 GB di RAM e 128 GB di storage e può contare sulla spinta garantita dall’ottimo chip Snapdragon 7 Gen 1. A prezzo scontato sono disponibili sia la versione nera che quella blu. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto in modo da raggiungere subito la pagina Amazon dello smartphone.

Xiaomi 13 Lite ad un ottimo prezzo con questa nuova offerta di Amazon

La scheda tecnica dello Xiaomi 13 Lite è completa e rende lo smartphone un importante punto di riferimento per la fascia media, grazie ad un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone, invece, c’è spazio per il chip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage oltre che da una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W. C’è anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 13 personalizzato dalla MIUI.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo Xiaomi 13 Lite al prezzo scontato di 374 euro invece di 499 euro. Si tratta di un’occasione davvero imperdibile per poter acquistare un mid-range elegante ma anche veloce e potente, in grado di garantire prestazioni eccellenti in ogni contesto. L’offerta è accessibile tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.