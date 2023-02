Xiaomi 13, la BOMBA è già su eBay: ecco dove trovarlo (pochissime unità)

Nonostante non sia ancora stato lanciato ufficialmente sul nostro mercato, Xiaomi 13 fa già capolino su eBay: perfetto per chi è impaziente di portare a casa il nuovo concentrato di tecnologia.

L’edizione comparsa sulla celeberrima piattaforma e-commerce è quella bianca con 8GB di RAM e 256GB di storage interno. Il nuovo modello di punta si può portare a casa a 759€ con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite in pochissimi giorni. Sii veloce se desideri approfittarne perché la disponibilità è limitatissima.

Xiaomi 13 spunta su eBay: uno spettacolo

Un concentrato di tecnologia, racchiuso in un guscio estetico elegante e raffinato. Sotto la scocca, il potente processore di ultima generazione, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 coadiuvato da ben 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Un comparto tecnico che permette di ottenere il massimo dal sistema operativo Android 13 sotto interfaccia utente MIUI 14. Goditi un’esperienza di visione eccezionale grazie allo spettacolare display OLED con refresh rate da 120Hz.

Sono solo alcune le caratteristiche che rendono questo smartphone un ambito top di gamma, che adesso puoi accaparrarti in anteprima da eBay con regolare garanzia di 2 anni. Completa l’ordine adesso per prendere Xiaomi 13 – in edizione 8/256GB – a 759€ appena con spedizioni assolutamente gratuite. Il venditore ha pochi feedback, ma sono positivi per oltre il 98%: per il massimo della sicurezza, il nostro consiglio è quello di pagare utilizzando PayPal e di fare riferimento all “Garanzia Cliente eBay” in caso di problemi.

