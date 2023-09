Xiaomi 13 in SUPER SCONTO su Amazon, correte a prenderlo

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di punta Android veramente eccezionale; è uno dei pochi flagship “compatti” che vi siano sul mercato ed è dotato di una serie di caratteristiche tecniche che ve lo faranno amare sin dal primo istante. Si chiama Xiaomi 13 ed è un’ammiraglia esclusiva, leggera, performante, potente: costa solo 679,99€ grazie agli sconti di Amazon, spese di spedizione incluse. Il modello in questione è quello in colorazione nera, con 8 GB di RAM e ben 256 GB di storage interno su memorie UFS 4.0. Non dimenticate che a questa cifra si trovano – solitamente – device di fascia media, pertanto lui è un prodotto da non lasciarvi sfuggire, ma siate veloci: non sappiamo quante scorte siano disponibili sul portale di e-commerce americano e non sappiamo quanto durerà la promozione. Ad ogni modo, è venduto da un negozio di terze parti ma gode delle solite garanzie della piattaforma che oramai conosciamo a memoria.

Xiaomi 13: non è solo un cameraphone

Una delle caratteristiche peculiari di questo prodotto risiede sicuramente nella fotocamera di altissimo livello: qui troviamo diverse lenti coadiuvate dal software di Leica. Pensate che l’obiettivo principale è da 1 pollice e ciò assicura scatti assurdi in ogni condizione di luce e in ogni contesto. Il device è ottimo anche per la registrazione dei video in 4K di qualità cinematografica.

Lo schermo AMOLED di ultima generazione da 6,2 pollici garantisce un’usabilità perfetta anche con una sola mano, ha un pannello flat che migliora l’ergonomia del prodotto e la back cover è in vetro satinato (con tanto di supporto alla ricarica wireless). Ottima la batteria che si ricarica in un lampo e il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che garantisce prestazioni di altissimo profilo anche sul versante gaming. A soli 679,99€ questo Xiaomi 13 è un best buy da non lasciarsi sfuggire ma siate veloci se siete interessati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.