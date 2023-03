Xiaomi 13 in offerta su Amazon: risparmi oltre 200€, non fartelo scappare

Cerchi uno smartphone top di gamma Android ad un prezzo eccezionale? Ti veniamo in soccorso noi: esplorando le migliori offerte di Amazon di oggi abbiamo trovato proprio quello che fa al caso tuo. Il nuovo Xiaomi 13 è disponibile con uno sconto del 15% rispetto al suo prezzo di listino, questo flagship phone offre una serie di funzioni e prestazioni di altissimo livello.

Oggi il nuovo Xiaomi 13 può essere tuo a soli 890,50€, con un importante risparmio di oltre 200€ rispetto al suo normale prezzo. L’offerta è a tempo limitato e noi ti consigliamo vivacemente di non fartelo scappare: se ordini subito, riceverai il telefono a casa entro il 20 marzo.

Il nuovo Xiaomi 13 è equipaggiato con una tripla fotocamera co-ingegnerizzata assieme a Leica. Grazie alla fotocamera principale da 50MP, il sistema di imaging è stato realizzato per riprese professionali in tutti gli scenari, offrendo una qualità d’immagine fenomenale e di livello professionale. Inoltre, l’obiettivo ultra-grandangolare con campo visivo di 120° è in grado di catturare splendidi paesaggi e immagini. Il cuore del telefono è il nuovo e potente chipset Snapdragon 8 Gen 2, cioè il migliore chipset destinato ai telefoni Android di fascia alta.

Il display AMOLED piatto da 6,36″ a 120 Hz con una risoluzione di 2400×1800 è un’altra caratteristica eccezionale dello Xiaomi 13. Adotta il nuovo materiale E6 per immagini più luminose e colori più precisi con un consumo energetico ridotto. Inoltre, grazie al suo elegante design, lo Xiaomi 13 offre una sensazione di compattezza perfettamente bilanciata e un’esperienza visiva coinvolgente, grazie alla presenza di un display piatto a tutto schermo e cornici ultra sottili. L’intero dispositivo è sottile solo 7,98 mm e pesa solo 189 g, offrendo allo stesso tempo la resistenza all’acqua e alla polvere secondo il livello IP68.

Come avrai ormai capito, se stai cercando uno smartphone top di gamma Android che offra prestazioni eccezionali e funzioni avanzate, lo Xiaomi 13 è un’ottima scelta. E con lo sconto del 15% offerto da Amazon, questo è il momento perfetto per acquistarlo a un prezzo più conveniente rispetto al suo prezzo di listino.

