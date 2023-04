Xiaomi 13: il top di gamma che non ti aspetti, a meno di 800€

Se state cercando un nuovo smartphone di punta Android oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Xiaomi 13, un super device incredibile, dotato di tecnologie all’avanguardia, di un sistema fotografico eccellente, di un processore premium di casa Qualcomm e con un design ergonomico e soprattutto, originale. Questo gioiello lo pagherete solo 798,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Capite bene ce il costo è veramente contenuto per un gadget del genere. Il risparmio è del 10% grazie agli sconti folli di Amazon e in più ci saranno altri vantaggi unici che ve lo faranno amare.

Xiaomi 13: l’ammiraglia che costa meno di 800€

Andiamo con ordine: il telefono di Xiaomi è un vero flagship premium, con un design eccezionale, versatile, leggero e soprattutto maneggevole. Se non l’avete mai provato, vi consigliamo di guardarlo in un centro commerciale non appena avrete modo. È super leggero, nonostante le dimensioni e il suo pannello generoso da 6,36″ AMOLED con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz, supporto all’HDR10+ e non solo. Si tiene benissimo in mano e ha perfino una batteria da 4500 mAh che dura tantissimo; si ricarica poi in un lampo grazie alla tecnologia rapida da 67W. Come non citare poi il processore Snadragon 8 Gen 2 di Qualcomm che fa girare fluide anche le app più pesanti o i videogames più complessi. Non è un gaming phone, ma con questo smartphone si può giocare senza problemi anche a COD o PUBG Mobile.

Su Amazon avrete tantissimi vantaggi esclusivi: come non citare la consegna celere grazie al servizio di Amazon Prime, le spese di spedizione gratuite, ma c’è anche la possibilità di farsi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Non di meno, avrete accesso anche al reso gratuito entro un mese e a ben due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. A 798,00€ è Xiaomi 13 lo smartphone Android da comprare oggi.

