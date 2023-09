Xiaomi 13: il prezzo cala ancora, ora è un BEST BUY compatto

Xiaomi 13 è lo smartphone compatto da comprare oggi: sfruttando questa nuova offerta eBay, infatti, è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 639 euro invece che 999 euro, con un risparmio di 360 euro rispetto al listino. Scegliendo di completare l’acquisto pagando con PayPal è possibile sfruttare l’acquisto in 3 rate senza interessi. La promozione riguarda la versione 8/256 GB dello smartphone, con garanzia Italia. L’offerta è valida per le colorazioni Nero e Verde. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Xiaomi 13 è in offerta a un ottimo prezzo

Lo Xiaomi 13 è lo smartphone giusto per tutti gli utenti alla ricerca di un modello compatto e, nello stesso tempo, veloce e performante. Il dispositivo è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che viene affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W.

Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,36 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Si tratta, quindi, di una combinazione unica tra dimensioni compatte e specifiche da top di gamma. Lato software, invece, c’è Android 13 con MIUI oltre alla garanzia di un supporto software di almeno cinque anni, con 3 major update di Android e della MIUI.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare lo Xiaomi 13 al prezzo scontato di 639 euro. Completando l’acquisto tramite PayPal è sempre possibile effettuare il pagamento in 3 rate senza interessi. La promozione è accessibile tramite il link qui di sotto. L’offerta riguarda la versione con 8 GB di RAM e 256 B di storage, dotata di garanzia Italia. La consegna è completamente gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.