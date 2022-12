Xiaomi 13: il debutto internazionale verrà anticipato

Poche ore fa il colosso cinese numero uno al mondo ha tolto i veli in Cina alla nuova line-up di punta Xiaomi 13. Ora apprendiamo dalle parole del CEO Lei Jun, che la gamma di ammiraglie arriverà sul mercato internazionale prima del previsto.

Xiaomi 13 e 13 Pro: quando arriveranno da noi?

Di fatto, dopo aver posticipato a lungo il debutto dei flagship per il 2023, la compagnia asiatica ha finalmente presentato la serie di smartphone premium composta da Xiaomi 13 e dallo Xiaomi 13 Pro. Ovviamente sono arrivati solo nel paese locale interno, ma pare che l’azienda voglia rilasciarlo nel resto del mondo con largo anticipo rispetto ai tempi. Lo ha dichiarato il fondatore e dirigente del brand, Lei Jun con un post su Twitter. L’uomo ha solo menzionato che Xiaomi si sta preparando per mostrare i telefoni in quattro mercati chiave, ma non conosciamo il nome delle suddette regioni, così come della roadmap ufficiale.

We are going to launch Xiaomi 13 Series for our international markets soon! Stay tuned. pic.twitter.com/pBEURkKgTc — Lei Jun (@leijun) December 11, 2022

Per chi non lo sapesse, i due top di gamma presentano schermi AMOLED da 6,36 e 6,73 pollici, rispettivamente con risoluzione FullHD+ e QHD+. Il primo ha un pannello flat e il secondo invece, ha i bordi curvi. Ricordiamo che presentano il refresh rate fino a 120 Hz, luminosità massima di 900 nits, supporto all’HDR10+, al Dolby Vision e all’HLG.

Sotto la scocca presentano un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, RAM LPDDR5x fino a 12 GB e memoria UFS 4.0 fino a 256 GBN. C’è un inedito sistema di dissipazione del calore con raffreddamento a liquido e il chip per la protezione durante la ricarica Surge G1.

Non manca la certificazione IP68, il supporto al Dolby Atmos per gli speaker stereo, Android 13 con skin MIUI 14 e non solo. La selfiecam è identica su entrambi i modelli: 16 Mpx su ogni unità. La batteria è da 4500 e da 4820 mAh, rispettivamente, con fast charge da 67W e 120W. Il Pro ha tre ottiche da 50 mpx ciascuna, con sensore principale Sony IMX989 da 1 pollice, il tutto coadiuvato dal software di Leica.

