Xiaomi 13 e Redmi Note 12: avvistati online e prossimi al lancio

Secondo quanto apprendiamo in rete, sembra che i device della serie di flagship Xiaomi 13 e i futuri midrange Redmi Note 12 siano stati avvistati all’interno del database EEC a distanza di pochi mesi dal lancio.

Facciamo un passo indietro: ad oggi l’OEM cinese ha tolto i veli alla gamma Xiaomi 12 a dicembre dello scorso anno in Cina e ha mostrato al mondo la serie 12S poche settimane or sono. Adesso pare che si stia preparando per il debutto della gamma 12T alimentata dalla piattaforma Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm. Si dice che la compagnia voglia portare la serie all’interno del mercato internazionale.

Tuttavia, mentre ci avviciniamo quindi all’ultimo periodo finanziario dell’anno, scopriamo nuovi rumors relativi al lancio della nuova gamma di ammiraglie Xiaomi 13 e alla nuova generazione di midrange low-cost del brand, la line-up Redmi Note 12.

Xiaomi 13 e Redmi Note 12: tutto quello che c’è da sapere

Stando ai rapporti di MySmartPrice, scopriamo che due nuovi smartphone Xiaomi sono stati avvistati sul portale della CEE e pare che questi dispongano dei numeri di modello 2210132G e 2210133G. Secondo le indiscrezioni, apprendiamo che i terminali appartengono alla serie premium Xiaomi 13.

Non di meno, i due telefoni di Redmi sono stati avvistati in un altro elenco e pare che abbiano i seguenti numeri di modello: 22101316G e 22101316UG. Piccola chicca: la lettera G che è presente alla fine di queste nomenclature potrebbe indicare la commercializzaione internazionale. Ad ogni modo, è presto per dirlo e mancano ancora diversi mesi; vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”.

Fra le altre cose, apprendiamo che la serie Xiaomi 13 presenterà la nuova piattaforma Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm prossima al rilascio. Questo chipset dovrebbe vedere la luce nono prima di novembre, quindi è probabile che il debutto dei terminali di punta non avverrà prima di dicembre o gennaio.

