Xiaomi 13 e 13 Pro: ora sappiamo proprio tutto

Oramai manca pochissimo al debutto dei nuovi flagship dell’OEM cinese; presto conosceremo Xiaomi 13 e 13 Pro, due ammiraglie next-gen dotate di specifiche all’avanguardia e di funzionalità davvero intriganti. Oggi, grazie ad una serie di rumors trapelati, scopriamo quali saranno la configurazioni disponibile al lancio.

Da una parte le informazioni sui telefoni le abbiamo apprese dall’azienda stessa, dall’altra, ci ha pensato l’insider del web Ishan Agarwal che ha condiviso online molti dettagli. Ha riportato le configurazioni che avremo al momento del debutto. Per questi dettagli, ha collaborato con il sito di PriceBaba. Ora non c’è nulla che non sappiamo dei terminali in questione.

Xiaomi 13 e 13 Pro: svelata la memoria RAM

Dalle indiscrezioni sappiamo che ci saranno quattro varianti per i top di gamma di Xiaomi:

8 GB + 128 GB;

8 GB + 256 GB;

12 GB + 256 GB;

12 GB + 512 GB.

Non mancheranno le edizioni limitate ed esclusive. Il Pro avrà le medesime caratteristiche. Sotto la scocca avremo il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, coadiuvato da RAM di tipo LPDDR5x e da memorie veloci UFS 4.0. La batteria dovrebbe essere da 5000 mAh e la ricarica da 67 e 120W, rispettivamente. Il pannello del modello standard sarà un AMOLED E6 con schermi piatti, il Pro avrà la curvatura su tutti i lati e le cornici saranno spesse solo 1,61 mm, mentre il mento inferiore avrà dimensioni di 1,81 mm.

Sul fronte fotografico citiamo la tecnologia Leica, il sensore principale Sony IMX989 da 1 pollice da 50 Megapixel e non mancheranno ultrawide e teleobiettivi con apertura f/2.0.

Nelle notizie correlate, se volete Xiaomi 12, sappiate che è in sconto a 509€ su Amazon. È il top di gamma di inizio anno con processore Snapdragon 8 Gen 1 sotto la scocca, ancora validissimo e molto interessante per rapporto qualità-prezzo. Approfittatene perché ad un prezzo simile è veramente vantaggioso. Un’offerta così non si vede tutti i giorni, quindi correte.

