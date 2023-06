Xiaomi 13 con Snapdragon 8 Gen 2 in offerta a soli 649€: è un BEST BUY

Lo Xiaomi 13 è protagonista di una nuova offerta eBay che taglia il prezzo dello smartphone di ben 350 euro. Grazie alla promozione in corso, infatti, è ora possibile acquistare lo Xiaomi 13 al prezzo scontato di 649 euro. Si tratta di un prezzo davvero ridotto per uno smartphone con Snapdragon 8 Gen 2. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile anche optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Xiaomi 13 in offerta ad un super prezzo è da prendere subito

Lo Xiaomi 13 è uno smartphone completo e con un comparto tecnico davvero ottimo. Il dispositivo può contare su di un display AMOLED da 6,3 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che viene supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Tra le specifiche, il top di gamma di casa Xiaomi propone anche una tripla fotocamera posteriore realizzata con Leica e dotata del sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 13 con MIUI. Lo smartphone può contare sul supporto Dual SIM, su di un chip NFC e sul sensore di impronte digitali.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare lo Xiaomi 13 al prezzo scontato di 649 euro. Lo smartphone è disponibile anche tramite pagamento in 3 rate mensili senza interessi, scegliendo di pagare con PayPal.

Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto. Le unità disponibili a prezzo scontato sono poche e, quindi, la scelta migliore in questo momento è completare subito l’acquisto, senza rischiare di perdere un’occasione davvero unica.

