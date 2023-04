Xiaomi 13 con Snapdragon 8 Gen 2 a meno di 700€: è IMPERDIBILE (anche a rate)

Lo Xiaomi 13 è lo smartphone da comprare in questo momento per chi cerca un top di gamma in grado di offrire prestazioni al top ad un prezzo contenuto: con la nuova offerta eBay, infatti, è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 689 euro invece di 999 euro. Si tratta di uno sconto del 31% sul prezzo di lancio. Pagando con PayPal, inoltre, è possibile effettuare l’acquisto in 3 rate senza interessi.

A questo prezzo, lo Xiaomi 13 con il potente Snapdragon 8 Gen 2 è un vero best buy. Le prestazioni sono davvero al top ed il prezzo è decisamente inferiore rispetto ai principali top di gamma del momento. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto:

Xiaomi 13: ora ad un super prezzo con la nuova offerta di oggi

La scheda tecnica di Xiaomi 13 è completa, sotto tutti i punti di vista. Lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 supportato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che da un display da 6,3 pollici con pannello AMOLED, risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Tra le specifiche tecniche troviamo una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W e alla ricarica wireless da 50 W. Da notare anche la presenza del sistema operativo Android 13 con MIUI. Lo smartphone è Dual SIM ed è dotato di sensore di impronte digitali sotto al display e di chip NFC per i pagamenti.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare lo Xiaomi 13 al prezzo scontato di 689 euro invece di 999 euro con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi. L’offerta è disponibile tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.