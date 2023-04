Xiaomi 13 con lo sconto del 5% su Amazon e due anni di garanzia: OFFERTONA

Xiaomi 13 5G a soli 854,00€ è l’offerta che non ci aspettavamo di vedere neppure noi. Ci troviamo di fronte ad un flagship eccezionale, potente, versatile, leggero, con un display di punta e con un processore all’avanguardia. Il comparto fotografico di questo prodotto poi, è qualcosa di incredibile, grazie anche al supporto del software di Leica.

Capite bene che, al prezzo a cui viene proposto è davvero un best buy; si risparmia il 5% e ci sono numerosi vantaggi esclusivi se lo comprerete da Amazon. In primo luogo dobbiamo ribadire che le spese di spedizione sono sempre incluse nel prezzo, c’è la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, ma non solo. Avrete anche la possibilità di farvi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

C’è anche la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto del device e, volendo, anche di dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. Avrete due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Xiaomi 13 5G: il top di gamma ad un prezzo INCREDIBILE

Xiaomi 13 è un top di gamma incredibile, con schermo generoso e risoluto da 6,36 pollici, FHD+, LTPO di seconda generazione, supporto all’HDR10+ e non solo. Il comparto fotografico è eccezionale con sensori di punta da 50 Mpx con OIS al seguito che girano video in 4K. È potentissimo grazie al processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm coadiuvato da modem 5G per la connettività next-gen. Anche se non è un gaming phone, potrete giocare ai titoli più impegnativi da mobile ovunque voi siate. Infine, ha una batteria che dura un giorno e che si ricarica velocemente grazie alla tecnologia da 67W via cavo.

Xiaomi 13 è lo smartphone premium che aspettavate, al prezzo più basso del web: solo 854,00€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.