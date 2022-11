Xiaomi 13: ci saranno delle grosse sorprese, ecco quali

Il colosso cinese numero uno al mondo si sta preparando a svelare il suo nuovo smartphone di punta – o meglio – la serie di device premium aventi specifiche al top. La line-up di flagship Xiaomi 13 è dietro l’angolo ma la data di lancio esatta non è ancora nota; probabilmente la gamma diverrà ufficiale nelle prossime settimane, anche se si parla di un debutto previsto per il 1° dicembre (è solo un rumor, quindi prendetelo con “un pizzico di sale”).

Xiaomi 13: tutto quello che sappiamo ad oggi

Prima del lancio sono trapelati i dettagli chiave di questi terminali; cosa ci aspettiamo dunque? Stando all’ultimo rapporto di Digital Chat Station, le ammiraglie della serie Xiaomi 13 (o 14?) saranno alimentate dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 prodotto con un nodo architettonico a 4 nanometri.

Fra le altre cose ci aspettiamo dei moduli fotografici realizzati da Sony e cosviluppati insieme a Leica; sarà la seconda cooperazione dopo la line-up Xiaomi 12S (uscita solo in Cina, al momento).

Sul fronte software invece, ci sarà la skin MIUI 14 con Android 13; al momento l’interfaccia grafica è in fase di test e sarà leggera e avrà una nuova estetica. Il modello Pro invece, disporrà di un sensore fotografico Sony IMX989, lo stesso che abbiamo in Xiaomi 12S Ultra. Ha la dimensione di un pollice e ci sarà anche uno schermo curvo OLED E6 da 6,7 pollici realizzato da Samsung con risoluzione 2K. Non sappiamo molto altro; conosceremo più dettagli nei giorni a venire. Vi invitiamo a restare connessi con noi.

In occasione del Black Friday, vi riportiamo un’offerta interessantissima: Xiaomi 12 si trova a soli 599,90€ con spese di spedizione comprese nel prezzo. Si può dilazionare il pagamento in comode rate e ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica attiva tutti i giorni, anche nei festivi, dalle sei a mezzanotte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.