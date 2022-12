Xiaomi 13: arrivano delle versioni esclusive coloratissime

Da pochi giorni abbiamo fatto la conoscenza dei nuovi smartphone di punta dell’OEM cinese numero uno al mondo. Stiamo parlando dei flagship Xiaomi 13 e 13 Pro. Oggi apprendiamo che il modello basico verrà distribuito in cinque ulteriori colorazioni davvero molto frizzanti e fresche.

Xiaomi 13: le cinque nuove tinte speciali

Oltre al classico bianco, nero, verde e azzurro, oggi la società ha rivelato i cinque colori personalizzati speciali:

Flame Red;

Sapphire Blue;

Jungle Green;

Hurricane Yellow;

Cement Grey.

Segnaliamo che sono tutti in edizione limitata. Non sappiamo se e quando li vedremo da noi.

I modelli di “Xiaomi 13 Limited Custom Color” (questo il nome ufficiale) sono disponibili – ad oggi – solo in Cina e si possono acquistare esclusivamente dal negozio online della società, lo store Xiaomi Mall.

Segnaliamo che i device sono disponibili in una sola configurazione di memoria, ovvero 12+512 GB (la più esclusiva). Quanto costano? 4999 yuan, che al cambio corrispondono a 717 dollari.

Sul fronte delle specifiche invece, sono letteralmente identici ai modelli che abbiamo conosciuto di recente: schermo AMOLED da 6,26 pollici per il base, con risoluzione FullHD+, refresh rate variabile fino a 120 Hz, luminosità di picco di 1900 nit, Dolby Vision e HLG. Il fingerprint invece, è posto sotto il pannello e il foro per la selfiecam è posto in alto.

Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm, precisamente lo Snapdragon 8 Gen 2 da poco annunciato, con 12 GB di RAM di tipo LPDDR5x e storage interno UFS 4.0 da 512 GB. C’è anche un ottimo sistema di dissipazione del calore con raffreddamento a liquido, ideale per le sessioni di gaming spinte o per gli utilizzi intensi.

Sul fronte fotografico citiamo la selfiecam da 16 Mpx, posteriormente invece, l’ottica Sony IMX800 da 50 Mega con OIS, un’ultrawide da 12 mega e un tele da 10 Mpx. Presente poi la certificazione IP68, la skin Android 13 con MIUI 14 e una batteria da 4500 mAh con ricarica da 67W.

