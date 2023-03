Xiaomi 13: appena arrivato è già a PREZZO SCONTATO su Amazon (-208€)

Il nuovo Xiaomi 13, appena arrivato sul mercato, ha già convinto la critica grazie al riuscito mix tra dimensioni compatte e prestazioni al top. Lo smartphone è già protagonista di una nuova offerta Amazon che consente di effettuare l’acquisto con un prezzo scontato di 892 euro invece di 1.099 euro.

Si tratta, quindi, di uno sconto del 19% che si traduce in un taglio di prezzo di ben 208 euro. In offerta c’è la versione 8+256 GB dello smartphone, disponibile in più colorazioni. La 12+256 GB, invece, è disponibile a 1.079 euro invece di 1.099 euro. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Xiaomi 13: subito al prezzo scontato con la nuova offerta Amazon

La scheda tecnica di Xiaomi 13 è completa e non presenta punti deboli. Lo smartphone può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che viene supportato da un display AMOLED da 6,36 pollici di diagonale, risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Si tratta di un mix unico che consente di acquistare uno smartphone compatto ma con prestazioni da top di gamma assoluto. Da notare anche la tripla fotocamera posteriore co-ingegnerizzata con Leica e dotata del sensore principale da 13 Megapixel. C’è anche una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 67 W.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare Xiaomi 13 al prezzo scontato di 892 euro invece di 1.099 euro. Lo sconto di 208 euro fa la differenza e rende lo smartphone di Xiaomi uno dei modelli più convenienti del mercato oltre che il principale concorrente dei compatti iPhone 14 / 14 Pro e Samsung Galaxy S23.

Per accedere all’offerta e acquistare Xiaomi 13 a prezzo scontato è disponibile il link qui di sotto:

