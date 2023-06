Xiaomi 13 al prezzo che MAI OSERESTI: sconto di 380€, pochi pezzi

Sei pronto a vivere un’esperienza smartphone senza precedenti? Allora, è il momento di scoprire il nuovo Xiaomi 13, ora disponibile su eBay a un prezzo scontato di 619€ invece di 990,90€. Questo dispositivo di punta del colosso cinese offre una serie di funzionalità avanzate che ti lasceranno a bocca aperta. Non aspetta che finisca e completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Le spedizioni sono uper veloci e gratuite, garantite in pochi giorni.

Questo eccellente device è dotato di un display AMOLED piatto da 6,36″ a 120Hz con una risoluzione di 2400×1800, che adotta il nuovo materiale E6 per immagini più luminose e colori più precisi con un consumo energetico ridotto. Questo significa che potrai godere di un’esperienza visiva straordinaria, con immagini nitide e colori vivaci.

Ma non è tutto. Xiaomi 13 è alimentato dal processore Snapdragon 8 gen 2, che garantisce prestazioni veloci e fluide. Che tu stia giocando, navigando sul web o utilizzando le tue app preferite, questo smartphone non ti deluderà.

Una delle caratteristiche più impressionanti è la sua tripla fotocamera co-ingegnerizzata Leica. Questo sistema di imaging è stato realizzato per riprese professionali in tutti gli scenari e copre una gamma di zoom ottico da 0,6x a 3,2x. La fotocamera principale da 50MP offre una qualità d’immagine fenomenale e di livello professionale. L’obiettivo ultra-grandangolare ha un campo visivo di 120°, in grado di catturare splendidi paesaggi e immagini.

Nonostante tutte queste caratteristiche avanzate, è sorprendentemente sottile e leggero. Misura solo 7,98 mm di spessore e pesa solo 189 g. L’intero dispositivo è resistente all’acqua e alla polvere secondo il livello IP68, coniugando senza sforzo l’eleganza con la robustezza e la resistenza.

In conclusione, Xiaomi 13 è un dispositivo che offre un'esperienza smartphone di alta qualità.

