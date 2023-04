Xiaomi 13 a meno di 900€ su Amazon: l'offerta che non ti aspettavi

Uno degli smartphone Android più richiesti dell’ultimo periodo è sicuramente lo Xiaomi 13. Questo è uno dei pochi top di gamma compatti con processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm (il top del settore) disponibili in commercio. Grazie agli sconti folli di Amazon lo pagherete solo 899,99€ al posto di 1099,99€ con spese di spedizione incluse nel prezzo. Capite bene che i risparmio, in questo caso, è pari al 19% sul valore di listino e grazie al rivenditore americano avrete tantissimi vantaggi.

Partiamo dal primo: la consegna celere e immediata in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato; altresì avrete la possibilità di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Se l’importo vi sembra troppo elevato poi, nessun problema. Sappiate che si potrà godere della possibilità di pagamento rateale con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Xiaomi 13: il Best Buy del giorno

Se cercate un super top di gamma all’ultimo grido, con un SoC potentissimo, con un design all’avanguardia e con un comparto fotografico coadiuvato da Leica, Xiaomi 13 sarà lo smartphone giusto per voi. È compatto ma lo schermo è generoso ed è dotato delle migliori tecnologie esistenti in commercio: risoluzione elevata, pannello AMOLED da 6,36″, refresh rate variabile e non solo.

Anche se non è un gaming phone, il processore farà girare fluidi tutti i software e i giochi presenti sul Play Store, anche quelli più impegnativi. Veloce la RAM e lo storage è capiente. La batteria è davvero elevata e consente di aver un’autonomia spaventosa. Si ricarica in un baleno grazie alla tecnologia da 67W Turbo charging. A 899,99€ questo è il flagship da acquistare oggi su Amazon.

