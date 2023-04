Xiaomi 13 (8+256 GB): a questo prezzo è un Best Buy senza paragoni (890€)

Se state cercando uno smartphone Android di punta, vogliamo consigliarvi l’ottimo e potentissimo Xiaomi 13 5G nella sua versione Black con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il dispositivo costa solo 889,99€ ma è un vero e proprio flagship premium. L’ammiraglia in questione si trova su Amazon e, oltre al prezzo vantaggioso, gode di tante features esclusive.

Xiaomi 13 5G: il top per chi cerca un flagship compatto

Dobbiamo ricordare poi che Xiaomi 13 è un’ammiraglia compatta, con schermo contenuto da 6,36 pollici dotato di tecnologie all’avanguardia. Risoluzione premium, refresh rate variabile fino a 120 Hz, supporto all’HDR10+ e non solo.

Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 coadiuvato da memorie RAM di tipo LPDDR5x e storage UFS 4.0 da 256 GB per l’archiviazione e per l’installazione di app.

Il comparto fotografico è dotato di sensori incredibili che girano video e scattano foto con qualità professionale; il software è cosviluppato da Leica, un brand leader nel settore. La ricarica è immediata poi grazie alla tecnologia da 67W via cavo. A 889,99€ questo è il top di gamma da acquistare oggi, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.