Xiaomi 12X: a QUESTO PREZZO è il COMPATTO GIUSTO da comprare (-220€)

Lo Xiaomi 12X è uno smartphone di riferimento della fascia media che propone ottime prestazioni con una scocca decisamente compatta. Con la nuova offerta di Amazon è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 479 euro invece che 699 euro.

La promozione, quindi, offre uno sconto di 220 euro sulla spesa per l’acquisto del dispositivo che rappresenta un vero e proprio riferimento della fascia media del mercato. Da notare che lo Xiaomi 12X è acquistabile anche in 5 rate mensili da 95 euro. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto:

Xiaomi 12X: protagonista di un’ottima offerta su Amazon

Per gli amanti degli smartphone compatti, lo Xiaomi 12X ha tutte le carte in regola per essere considerato un punto di riferimento del mercato. Lo smartphone può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 870, garanzia di ottime prestazioni generali, che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W.

Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Da notare anche una camera anteriore da 32 Megapixel. Il punto di forza del progetto è rappresentato dal display AMOLED da 6,28 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è anche un sensore di impronte digitali sotto al display.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo Xiaomi 12X al prezzo scontato di 479 euro invece di 699 euro. Il taglio di prezzo garantisce uno sconto di 220 euro. Lo smartphone è acquistabile anche in 5 rate mensili da 95 euro senza interessi e senza costi aggiuntivi.

Per sfruttare l’offerta, disponibile solo per un periodo di tempo limitato, è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.