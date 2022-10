Xiaomi 12T: tutto pronto per il debutto internazionale

In queste ore sono emerse le prime immagini ufficiali dal vivo relative ai futuri flagship cinesi di casa Xiaomi. I modelli 12T e 12T Pro infatti, sono previsti per il lancio fra pochissimi giorni e adesso possiamo dare una rapida occhiata a come si presenteranno sugli scaffali dei retail di elettronica di consumo.

La presentazione è prevista per il 4 ottobre in tutto il mondo. I rumor sui nuovi Xiaomi 12T e 12T Pro hanno iniziato ad emergere da tanti mesi e ora, grazie ad una recente fuga di notizie rivelata dall’insider del web Sudhanshu Ambhore, possiamo dare un primo sguardo alle confezioni di vendita dei gadget.

Xiaomi 12T: quello che c’è da sapere

Basta vedere le immagini condivide dall’insider per capire che i nuovi telefono saranno presentati in una scatola bianca con scritte dorate. All’interno del box ci sarà il classico cavo USB C, il caricatore, il dispositivo, il pin per l’espulsione della SIM, una cover in silicone, la garanzia, la manualistica e poco altro ancora. Box ricco dunque, contrariamente a quanto siamo abituati a vedere con i flagship attuali, Android e Apple. Viene menzionato anche il charger da 120W ma non sappiamo se quello in questione contenuto nella scatola sarà più o meno veloce.

Arriverà in una variante da 8+128 GB ma ci aspettiamo anche una variante con 256 GB di storage interno.

Here's the Xiaomi 12T Series retail box.

-White colored box with golden accent fonts

-120W Adapter & USB-A to USB-C cable provided in the box itself pic.twitter.com/76q0IIBikF — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) September 29, 2022

La RAM, a proposito, sarà di tipo LPDDR5 mentre lo storage di tipo UFS 3.1. Lo schermo dei due prodotti sarà identico, da 6,67 pollici con refresh rate da 120 Hz, ma uno sarà OLE e l’altra AMOLED. Il modello base presenterà Android 12 e skin MIUI 13.

Sempre la versione base godrà di una snapper selfie da 20 Mpx e di tre ottiche sul posteriore così ripartite: 108 MPX con OIS, 8 Mpx ultrawide e macro da 2 Mega. Non mancherà una batteria da 5000 mAh con ricarica da 120W. Il Pro presenterà lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm e una main camera da 200 Mpx.

Se volete fare oggi un buon affare, sappiate che Xiaomi 12 crolla di prezzo su Amazon: solo 502,50€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.