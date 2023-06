Xiaomi 12T: sconto ASSURDO del 24% per un flagship ECCEZIONALE

Se stai cercando un telefono con prestazioni all’avanguardia a un prezzo conveniente, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso tuo: puoi acquistare Xiaomi 12T 5G su Amazon a soli 442,60€, invece di 599,90€, e le spese di spedizione saranno incluse nel prezzo del dispositivo. Questo è un flagship killer davvero eccezionale, campione di vendite e apprezzatissimo dall’utenza internazionale.

Xiaomi 12T 5G: l’ammiraglia low-cost che devi comprare oggi

Il Xiaomi 12T 5G è equipaggiato con un processore MediaTek Dimensity 8100 Ultra di ultima generazione e con un modem 5G per la connettività del futuro. Questo dispositivo è in grado di far girare applicazioni pesanti senza difficoltà, lag e problemi.

Lo schermo AMOLED da 6,67″ Crystal Res FullHD+ con refresh rate di 120 Hz è un vero spettacolo. Con una risoluzione nitida e colori vividi, puoi goderti i contenuti multimediali con una qualità eccelsa. Con la frequenza di aggiornamento elevata, lo scrolling e l’interazione con il touch screen saranno fluidi e reattivi.

Non di meno, il flagship killer vanta un comparto fotografico versatile che ti permette di catturare immagini e video di alta qualità. Troviamo tre sensori di punta sulla back cover con tanto di ottica principale da ben 108 Megapixel.

Con una batteria da 5000 mAh dalla lunga durata, sarete in grado di utilizzare il telefono per le tue attività quotidiane senza doverlo ricaricare frequentemente. Inoltre, grazie alla tecnologia di ricarica rapida da 120W, potrai fornire energia e potenza al tuo device in pochissimi minuti.

Concludiamo parlando dell’estetica: Xiaomi 12T 5G presenta un design elegante e moderno, con una scocca curva e materiali di qualità. Questo device a soli 442,60€ su Amazon rappresenta un’opportunità imperdibile. La consegna sarà celere e immediata grazie al servizio di Amazon Prime, avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e potrete dilazionare l’importo del dispositivo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.