Xiaomi 12T Pro: svelato il suo design completo

Tutto sembra essere pronto per il debutto dei nuovi top di gamma Xiaomi 12T (modello base e modello Pro); non di meno, durante l’evento, la compagnia potrebbe svelare anche il primo Redmi Pad.

Se ricordate, anche lo scorso anno la società cinese ha presentato le ammiraglie della linea T a settembre; lecito quindi che la gamma 12T sia prossima al rilascio su scala internazionale. In queste ore, grazie all’insider Abhishek Yadav scopriamo quale sarà l’estetica completa del dispositivo. Ha condiviso una foto del telefono insieme al Redmi Pad sul suo account di Twitter.

Xiaomi 12T Pro: quello che sappiamo prima del lancio

Dal post pubblicato in rete notiamo che Xiaomi 12T Pro avrà una back cover pulita con modulo fotografico generoso. All’interno dello stesso spicca un sensore gigantesco da 200 Megapixel coadiuvato da una ultrawide da 8 Mpx e da una macro da 2 Mega. Anteriormente ci dovrebbe essere uno schermo con foro per la selfiecam e con i bordi curvi. Non mancherà il bilancere del volume e il pulsante di accensione, elementi presenti sul frame laterale destro del flagship.

Dai report emersi in precedenza sappiamo che lo smartphone in questione sarà un rebrand dell’attuale Redmi K50 Ultra, ma con fotocamera principale da 200 Megapixel. Anteriormente troveremo uno schermo OLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate da 120 Hz.

First look ✅

Xiaomi 12T Pro

– 200MP camera 📸



Redmi Pad

– 8MP rear camera #Xiaomi #Xiaomi12TPro #RedmiPad pic.twitter.com/pmsrIoeg4R — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 1, 2022

Sotto la scocca troveremo un processore Snapdragon 8+ Gen 1 con 12 GB di RAM LPDDDR5 e 256 GB di storage di tipo UFS 3.1. Non avrà lo slot perle microSD e il jack audio ma avrà una batteria da 5000 mAh con fast charge via cavo da 120W.. Funzionerà su sistema operativo Android 12 con MIUI 13 in alto. Il 12T Pro può contenere una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 120 W.

Se volete fare un buon affare vi consigliamo Xiaomi 12 in offerta a tempo limitato su Amazon a soli 599,90€ con spedizione gratuita inclusa nel costo del device.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.