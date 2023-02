Xiaomi 12T Pro: sul Mi Store la versione 8+256GB è in sconto di 80€

Lo Xiaomi 12T Pro è il top di gamma presentato dal gigante asiatico durante lo scorso autunno, suscitando fin dall’annuncio una serie di wow inequivocabile. Lo stesso che sorge spontaneo oggi nel vedere il prezzo dell’offerta del Mi Store: 769,90 euro anziché 849,90, per il modello da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Ottanta euro di sconto immediato.

E se hai altre spese in programma nei prossimi mesi, tramite l’offerta del Mi Store puoi aderire al pagamento rateale in 24 rate da 35,41 euro al mese. Scegliendo il pagamento dilazionato hai la possibilità di acquistare il telefono più comodamente, raggiungendo dopo due anni di rate il prezzo attuale di listino (849,90 euro). Non te l’abbiamo ancora detto però sì, la spedizione è gratuita.

Il top di gamma Xiaomi 12T Pro si unisce al Festival delle offerte del Mi Store

Non solo Redmi o dispositivi 2 in 1, ma anche veri top di gamma, quale è lo Xiaomi 12T Pro. Vero, la concorrenza nella fascia di prezzo in cui si colloca l’ultimo prodotto di Xiaomi è molto alta, ma è altrettanto vero che il 12T Pro ha diverse carte da giocarsi. Innanzitutto il processore Snapdragon 8 Gen 1, che a livello di potenza viene battuto soltanto dallo Snapdragon 8 Gen 2, esclusiva però di telefoni ben più costosi.

Impossibile poi non menzionare la fotocamera principale con sensore da 200MP, con scatti e (soprattutto) video ottimi, anche se i top cameraphone restano gli ultimi iPhone e il nuovo Galaxy S23 Ultra (con il dettaglio non trascurabile che costano il doppio). Altro punto di forza del top di gamma di Xiaomi è la ricarica a 120W, che consente di passare dallo 0 al 100% in appena 20 minuti.

Collegati subito alla pagina del Mi Store e fai tuo lo Xiaomi 12T Pro approfittando dello sconto di 80 euro disponibile oggi.

