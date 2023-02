Xiaomi 12T Pro in sconto di 70 euro sul Mi Store (versione 12-256GB)

Snapdragon 8+ Gen 1, fotocamera principale da 200MP e ricarica super veloce a 120W. Un biglietto da visita niente male per lo Xiaomi 12T Pro, il nuovo top di gamma che l’azienda asiatica ha presentato al pubblico lo scorso autunno. Di fronte a queste caratteristiche, il prezzo per portarlo a casa oggi è davvero irrisorio: 829,90 euro, anziché 899,90 euro, che poi è il prezzo di listino.

La spedizione è offerta gratuitamente da Xiaomi, in più se ritieni che il costo sia al momento fuori budget puoi sempre richiedere il pagamento dilazionato in 24 rate con TAN fisso 0% e TAEG 0% da 35,41 euro al mese, per un importo complessivo a fine pagamento pari a 849,90 euro (20 euro in più rispetto al prezzo promozionale di oggi).

Sconto di 70 euro immediato per lo Xiaomi 12T Pro

Oltre al processore Snapdragon 8 Gen 1 (nel mondo Android meglio fa soltanto lo Snapdragon 8 Gen 2), la fotocamera da 200MP e la ricarica a 120W, Xiaomi 12T Pro aggiunge un display AMOLED da 6,67 con refresh rate a 120Hz, la GPU Adreno 730, 3 major releas e 4 anni di patch di sicurezza, oltre a un sensore di prossimità fisico e non virtuale come in passato (finalmente).

Il comparto fotografico supera brillantemente la prova, grazie anche al debutto della camera principale da 200MP, così come l’audio stereo, tra i migliori della piazza sia per i bassi che per i volumi. A chiudere un’eccellente autonomia, con il telefono che in una giornata sotto stress riesce ad arrivare a sera ancora con il 30% circa di carica.

Metti nel carrello ora lo Xiaomi 12T Pro per approfittare dell’ultima offerta del Mi Store e risparmiare così 70 sul prezzo di listino.

