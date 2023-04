Xiaomi 12T Pro: fotocamera da 200MP e batteria infinita a 517€ su eBay

Acquista ora lo Xiaomi 12T Pro 256GB a soli 517 euro, invece di 849,90 euro (prezzo di listino). Questa mega offerta la trovi solo su eBay, il colosso dello shopping online. Si tratta di un fantastico regalo da prendere subito al volo visto che stiamo parlando di uno smartphone Android ultra potente. Dotato di una fotocamera principale da 200MP, hai tra le mani il re della fotografia.

Tra l’altro, con eBay hai un sacco di vantaggi inclusi. Primo, la consegna gratuita con spedizione in 3 giorni. Secondo, la garanzia clienti eBay con politica di reso fantastica. Terzo, puoi decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero da soli 172,33 euro l’una selezionando PayPal come metodo di pagamento. Insomma, hai tutto dalla tua parte per acquistare questa meraviglia.

Xiaomi 12T Pro: una meraviglia della tecnologia in offerta con 332€ di sconto

Approfitta dello sconto 332 euro per acquistare lo Xiaomi 12T Pro su eBay. Ricordati però di attivare il codice coupon ITPERPMPLNSJG67M che ti darà diritto a un risparmio extra di 5 euro. Goditi uno schermo con tecnologia DotDisplay AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz e 900 nit di luminosità massima. Il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 fa tutto il resto.

Prova la batteria da 5000mAh che offre una carica completa in soli 19 minuti! Selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate. Aggiungilo al carrello con soli 517 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.