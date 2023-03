Xiaomi 12T Pro: ERRORE di PREZZO su eBay?

Cerca di essere il più veloce possibile per assicurarti lo Xiaomi 12T Pro a un prezzo eccezionale. Su eBay lo metti nel carrello a soli 514 euro, invece di 849 euro. Oltre all’ottimo sconto del 39% puoi anche ottenere un extra di 5 euro inserendo il codice ITPERP6365MC767M prima del check out. Stiamo parlando di un risparmio esatto di 335 euro! Niente male davvero.

Tra l’altro, puoi anche decidere di pagarlo in 3 comode rate a tasso zero selezionando PayPal come metodo di pagamento. Inoltre, con eBay hai consegna gratuita e spedizione veloce gratis in 3 giorni. Grazie a questo top di gamma potrai sperimentare il piacere di tenere fra le mani uno smartphone estremamente potente, veloce ed efficiente. Scopri tutte le sue caratteristiche.

Xiaomi 12T Pro: potenza, prestazioni e prezzo

Xiaomi 12T Pro è stato ribattezzato lo smartphone delle tre “P”. Potenza, perché dotato di 8GB RAM, ottime per multitasking e gaming senza rallentamenti. Prestazioni, perché ha una fotocamera da 200MP e il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a muovere la macchina. Prezzo, perché oggi lo paghi 335 euro in meno rispetto al suo prezzo iniziale. Cosa stai aspettando?

Acquistalo ora a soli 514 euro, anziché 849 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.