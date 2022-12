Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition ora disponibile anche da noi

Il nuovo flagship Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition è ora disponibile al preorder in Europa. Di fatto, il device lo si può acquistare anche qui da noi. Ma cosa sappiamo del suddetto smartphone? Cosa cambia dalla versione classica? Scopriamolo insieme.

Pochi giorni or sono, l’OEM cinese numero uno al mondo ha presentato il meraviglioso Xiaomi 12T Pro nella sua iterazione speciale dedicata all’artista Daniel Arsham. Ha un design unico e arriva con accessori personalizzati, con una packaging unico e con una skin dedicata. Attenzione, perché lo possiamo acquistare anche mondo, ma al momento è super esclusivo. Ci sono solo 2000 pezzi.

Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition: le caratteristiche

Da poche ore Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition è disponibile anche nel vecchio continente. Lo possiamo acquistare noi, ma anche i cugini in Francia, Spagna e Germania. Volendo, lo potete scegliere anche dal sito Mi.com nostrano. Ma quanto costa? Non poco: rispetto alla versione classica, qui abbiamo un prezzo di listino di circa 900€, che corrispondono a 950 dollari. Il preordine costa 50 euro e le vendite partiranno dal 12 o 123 dicembre.

Come riporta anche il nome del device, questo gioiello è stato realizzato in collaborazione con un artista dei giorni nostri che vive a New York. Il telefono è una “scultura con uno scopo al di fuori di esso come oggetto funzionale“. Ci sono cristalli di bronzo inseriti in una skin verde erosa. Non di meno, anche gli accessori sono personalizzati, così come la confezione di vendita. Molto bello lo sfondo giroscopico personalizzato che crea un effetto 3D in parallasse.

La versione standard di Xiaomi 12T Pro 5G, nella sua configurazione composta da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna invece, costa solo 649,90€ su Amazon grazie alle offerte del giorno. Fate presto perché potrebbe andare a ruba.

