Xiaomi 12T Pro: con QUEST'OFFERTA il top di gamma è un VERO AFFARE

Ogni occasione è buona per acquistare un vero top di gamma ad un prezzo scontato e l’offerta Amazon di oggi dedicata allo Xiaomi 12T Pro è la dimostrazione di quanto detto. Il top di gamma di casa Xiaomi è acquistabile oggi al prezzo scontato di 750 euro invece di 899 euro con un taglio di prezzo di ben 150 euro e con la possibilità di scegliere tra tre diverse colorazioni.

Xiaomi 12T Pro: il top di gamma completo a prezzo ridotto

Dal punto di vista tecnico, lo Xiaomi 12T Pro ha tutte le carte in regola per offrire prestazioni al top del mercato. Alla base del progetto c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 che viene supportato da 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno oltre che da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W.

Da segnalare la presenza di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 Megapixel in grado di garantire una marcia in più in termini di prestazioni. La camera anteriore è da 20 Megapixel mentre il sensore di impronte digitali è sotto al display AMOLED da 6,67 pollici di diagonale con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Lato software troviamo Android 12 con Android 13 in arrivo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo Xiaomi 12T Pro al prezzo scontato di 750 euro invece di 899 euro passando così ad un top di gamma completo e affidabile, in grado di offrire prestazioni al top sotto tutti i punti di vista ad un prezzo decisamente più basso rispetto a quello della diretta concorrenza. L’offerta è a tempo limitato ed è riservata a tre diverse colorazioni. Per sfruttare la promo è possibile utilizzare il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.