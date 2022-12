Xiaomi 12T Pro: a QUESTO PREZZO è da comprare subito (-257€)

Tra le offerte Amazon di Natale c’è spazio anche per lo Xiaomi 12T Pro che viene proposto al prezzo minimo storico con un’offerta davvero imperdibile. Lo smartphone è acquistabile, fino ad esaurimento scorte, al prezzo scontato di 642 euro invece che 899 euro.

Si tratta di un taglio di prezzo di oltre 250 euro che garantisce un risparmio netto a chi sceglie di affidarsi al top di gamma di Xiaomi. Per sfruttare l’offerta prima che le poche unità disponibili terminino è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Xiaomi 12T Pro: in offerta per Natale è il top di gamma da comprare

Lo Xiaomi 12T Pro può contare su di una scheda tecnica ricchissima e priva di punti deboli. Lo smartphone può contare sul display AMOLED da 6,67 pollici di diagonale con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 supportato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W.

Da segnalare anche l’ottimo comparto fotografico in cui spicca la fotocamera principale da 200 Megapixel in grado di garantire una marcia in più in termini di prestazioni foto e video. C’è ache un sensore di impronte digitali sotto al display e il sistema operativo è Android 12 con MIUI 13.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo Xiaomi 12T Pro al prezzo scontato di 642 euro invece di 899 euro. L’offerta è a tempo limitato ma consente, se l’acquisto viene effettuato subito, di portarsi a casa lo smartphone entro Natale. Per sfruttare la promozione è possibile utilizzare il link qui di sotto.

