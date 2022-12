Xiaomi 12T Pro 5G: prezzo BOMBA, approfittatene SUBITO

Xiaomi 12T Pro 5G è il famoso “smartphone che non ti aspetti”; è un flagship in tutto per tutto, con un processore premium sotto la scocca, fotocamere incredibilmente risolute, design accattivante, pannello dotato di tecnologie pazzesche e un prezzo di listino vantaggioso. Oggi però, ci siamo imbattuti in un’offerta che ha dell’incredibile. La versione con ben 12 GB di RAM e 256 GB di storage interni si porta a casa con soli 649,90€ e pensate che le spese di spedizione sono comprese nel prezzo. Sì, avete letto bene: questo è il prezzo medio di uno smartphone midrange, non di un’ammiraglia. O c’è un clamoroso errore, oppure è una promozione da prendere al volo, senza pensarci troppo.

Xiaomi 12T Pro 5G: a questo prezzo è Best Buy, senza dubbio

La cosa bizzarra è che la disponibilità è immediata e il prodotto è spedito da Amazon; questo implica che godrete di una garanzia assoluta, con ben due anni di supporto tecnico attivo tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Amazon vi da perfino la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis e, perché no, anche di restituire il gadget in maniera totalmente gratuita entro il 31 gennaio 2023. La consegna è veloce e le spese di spedizione, come detto in calce, sono assenti. Se lo ordinate stasera sarà a casa vostra entro mercoledì 7 dicembre 2022.

Il telefono è un’ammiraglia dotata di tecnologie all’avanguardia; lo schermo è un bellissimo pannello da 6,67″ WQHD+ con refresh rate variabile fino a 120 Hz, c’è un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm sotto la scocca ma anche una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 120W. Dispone di 12 GB di RAM e di 256 GB di memoria interna e pensate che la fotocamera principale è da ben 200 Megapixel, coadiuvata poi da altri sensori meravigliosi. A 649,90€ è il Best Buy del giorno, ma fate presto prima che terminino le scorte su Amazon o prima che finisca l’offerta.

