Xiaomi 12T Pro 5G, il TOP DI GAMMA del momento a -330€ su eBay

Se il tuo sogno nel cassetto è mettere le mani su un top di gamma Android pagandolo come un comune mediogamma, allora non devi assolutamente farti scappare questa offerta super di eBay sul potentissimo Xiaomi 12T Pro 5G. Infatti, grazie a uno sconto immediato del 39%, quest’oggi il top di gamma a marchio Xiaomi ti costa ben 330€ in meno.

Bello, sottile, leggero e realizzato con materiali di altissimo livello, il top di gamma del colosso cinese è sempre al top per ogni situazione: è perfetto per telefonare, giocare, ascoltare la musica, guardare video ad altissima risoluzione, navigare in rete, chattare con gli amici e molto altro ancora.

Risparmia subito 330€ su eBay per l’ottimo Xiaomi 12T Pro 5G: affare d’oro

Il top di gamma Xiaomi monta uno spettacolare pannello AMOLED CrystalRes da 6.67 pollici super smooth a 120 Hz, mentre centralmente un potente sensore scatta selfie eccellenti da condividere al volo sui social. Sotto il cofano un velocissimo processore octa core di MediaTek si occupa di avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno, mentre una batteria con ricarica rapida da 120W ti assicura ore e ore di utilizzo.

Non finisce qui: Xiaomi 12T Pro 5G è un vero campione anche dal punto di vista fotografico, merito del modulo triplo posteriore con un sensore principale da ben 108MP per fotografie sempre ad altissima risoluzione e video super dettagliati.

Con uno sconto immediato di ben 330€ e la consegna rapida e senza costi di spedizione in appena 48 ore, questa offerta di eBay è la migliore che ti possa capitare per acquistare un top di gamma Android pagandolo quanto un comune mediogamma del momento.

