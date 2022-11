Xiaomi 12T Pro 5G: con il Black Friday risparmierete l'11% sul prezzo di listino

Xiaomi 12T Pro 5G è il flagship che vi consigliamo di acquistare oggi su Amazon; il dispositivo, un vero e proprio Best Buy assoluto, si porta a casa con l’11% di sconto sul prezzo di listino. Da 899,90€ infatti, si porta a casa a soli 799,90€ e le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del device.

Xiaomi 12T Pro 5G: un gioiello di smartphone al prezzo top

Inutile dirvi che questo è un top di gamma eccellente, con processore Snapdragon 8+ Gen 1, modem 5G velocissimo, fotocamera da 200 Megapixel e molto altro ancora. È un prodotto meraviglioso che può essere vostro con un risparmio medio di 100€. Ricordiamo che viene venduto e spedito da Amazon stessa, quindi godrete di una serie di vantaggi esclusivi.

Citiamo infatti la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata di due anni. Il supporto infatti, sarà pronto ad aiutarvi tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, risolvendo i vostri problemi. Volendo, c’è anche il reso gratuito fino al 31 gennaio 2023, in caso di problematiche di natura hardware.

La versione in sconto è quella Silver con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, più che necessari per app, file, foto, video, canzoni e non solo. Lo schermo è un pannello AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz. Il processore Snapdragon 8+ Gen 1 è qualcosa di ineccepibile, potente e veloce e il modem 5G è incluso.

La main camera è un’ottica da 200 megapixel coadiuvata da altri sensori che scatenano la creatività degli utenti. I vostri scatti saranno sempre super nitidi e risoluti. Insomma, a 799,90€ è un buon acquisto da fare oggi su Amazon, ma siate veloci. Potrebbe terminare da un momento all’altro.

