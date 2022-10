Xiaomi 12T: immagini stampa e prezzi europei rivelati

Oramai ci siamo: fra pochissimi giorni Xiaomi 12T e 12T Pro approderanno ufficialmente nel mercato internazionale. In queste ore sono trapelati perfino i poster promozionali per la stampa che hanno rivelato le caratteristiche complete.

Anche l’OEM cinese ha confermato che la line-up Xiaomi 12T arriverà sugli scaffali di tutto il mondo il prossimo 4 ottobre. All’interno di questa serie ci saranno due modelli: uno basico, il 12T, e uno premium, il 12T Pro, che presenterà l’innovativo sensore fotografico da 200 Megapixel. Tutte le altre specifiche le conosciamo a memoria, anche perché sono settimane che leggiamo rumors e leaks su questi due device.

Xiaomi 12T e 12T Pro: facciamo il punto prima del lancio

Grazie alle informazione del noto tipster e insider Roland Quandt, scopriamo quali saranno i prezzi dei device per i mercati europei. In primo luogo, scopriamo che il 12T arriverà in due versioni: una da 8+128 GB da 580€ e una da 8+256 GB a 630€.

Il 12T Pro invece, presenterà un prezzo di 770€ per la variante 8+256 GB e da 800€ per quella da 12+256 GB.

Xiaomi 12T 8/128GB = 580 Euro

Xiaomi 12T 8/256GB = 630 Euro

Xiaomi 12T Pro 8/256GB = 770 Euro

Xiaomi 12T Pro 12/256GB = 800 Euro — Roland Quandt (@rquandt) September 29, 2022

Non solo: grazie all’insider SnoopyTech scopriamo i render per la stampa dei nuovi modelli 12T.

Le immagini per la stampa rilevano alcune caratteristiche chiave dei device in arrivo. Citiamo la ricarica veloce da 200W, il sensore da 1/1,22 pollici per la main camera da 200 Megapixel con OIS al seguito, obiettivo 8P e binning dei pixel 16 in 1. Ci saranno speaker coadiuvati dalla tecnologia Harman Kardon e un ottimo sistema di raffreddamento sotto la scocca.

Xiaomi 12T Pro presenterà uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate da 120 hz. Sotto la scocca troveremo un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, una batteria da 5000 mAh con supporto alla fast charge via cavo da 120W.

Sul fronte fotografico citiamo il sensore Samsung HP1 da 200 Megapixel coadiuvato da una lente ultrawide da 8 Mpx e da una macro da 2 Mega.

Xiaomi 12T infine, avrà uno schermo OLED da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz e supporto all’HDR10+.

Questo sarà un flagship killer e conterrà l’ottimo processore Dimensity 8100 di MediaTek una batteria da 5000 mAh con fast charge da 67W e non solo. Qui troveremo tre ottiche sul posteriore così ripartite: 108+8+2 Megapixel.

