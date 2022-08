Xiaomi 12T: il debutto è dietro l'angolo (RUMOR)

Il debutto del nuovissimo flagship killer Xiaomi 12T sembra essere alle porte; il terminale ha appena ricevuto l’approvazione dall’ente per la certificazione NTBC. Praticamente manca pochissimo al suo debutto internazionale.

Sappiamo tutti che l’OEM cinese si sta preparando per svelare al mondo due nuovi telefoni di punta; si chiameranno Xiaomi 12T e 12T Pro e saranno identici, in tutto e per tutto, tranne che per il processore adottato sotto la scocca. La versione più costosa infatti, vedrà la presenza dello Snapdragon 8+ Gen 1. Il modello base invece, avrà il Dimensity 8100 Ultra di MediaTek.

Xiaomi 12T: le caratteristiche tecniche

Attenzione: dal sito della NBTC non scopriamo alcuna informazione rilevante sul suddetto flagship; viene solo menzionato il numero di modello (22071212AG). Si dice tra l’altro che il nuovo Xiaomi 12T sarà identico esteticamente al modello più costoso, ma differirà sulla fotocamera, sul processore, sulla capacità di ricarica e non solo.

Xiaomi 12T 5G receives the NBTC certification. Asian launch of the 12T series is imminent.#Xiaomi #Xiaomi12T #Xiaomi12TPro pic.twitter.com/Us7C9X6GSr — Mukul Sharma (@stufflistings) August 16, 2022

Come riportato in precedenza, il modello 12T dovrebbe presentare il processore Dimensity 8100 Ultra di MediaTek con RAM da 8 GB e memoria integrata da 256 GB. Ci saranno tre fotocamere sul posteriore ma la principale dovrebbe essere da 108 Megapixel. Sconosciuta la dimensione della batteria ma potrebbe ricaricarsi rapidamente via cavo con la supercharging 67W. Potrebbe costare 649,00€ e potrebbe venir venduto in nero, argento e blu.

Lo schermo dovrebbe essere un pannello OLED da 6,67 pollici 1220 x 2712 pixel e refresh rate di 144 Hz. Il fingerprint potrebbe essere sotto il display. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 12 con skin MIUI 13 al seguito.

Il modello Pro potrebbe presentare una tripla lente con sensore principale da 200 Mpx; il modello base invece, un’ottica da 108 Megapixel coadiuvata da altre due camere da 8 e 2 Mega. Anteriormente ci aspettiamo una selfiecam da 20 Mpx. La versione Pro potrebbe costare 849,00€.

