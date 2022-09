Xiaomi 12T e 12T Pro arriveranno fra pochissimi giorni

Ci siamo: i nuovi flagship Xiaomi 12T e 12T Pro, insieme al tablet Redmi Pad e agli auricolari Buds 4 Pro, saranno lanciati in tutto il mondo fra pochissimi giorni. Questo è quanto trapelato in rete in queste ore.

Oramai è questione di giorni prima di vedere i nuovi Xiaomi 12T e 12T Pro in tutto il mondo. I fan li attendono con impazienza, anche perchè si tratta di flagship assurdi, potentissimi che verranno svelati a livello globale fra pochissimo. Il modello Pro poi, avrà un sensore incredibile da ben 200 Megapixel e il processore Snapdragon 8+ Gen 1. La variante vanilla invece, sarà un flagship killer pronta a sfidare la fascia alta del mercato dei mediogamma premium.

Xiaomi 12T e 12T Pro: le caratteristiche

Stando a quanto si apprende da un recente report, scopriamo che Xiaomi 12T arriverà in due varianti. Una da 8+128 GB e una da 8+256 GB. Il Pro invece, disporrà di due versioni: una da 8 GB+256 GB e una da 12+256 GB. I due terminali potrebbero venir lanciati in tre colorazioni esclusive: Clear Blue, Cosmic Black e Lunar Silver.

Xiaomi 12T, 12T Pro, Redmi Pad & Redmi Buds 4 Pro most probably launching next week globally. pic.twitter.com/x8GY2U0owV — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 14, 2022

Come detto in calce, il modello di punta dovrebbe disporre del processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm annunciato poche settimane or sono, e potrebbe disporre di uno schermo AMOLED da 6,67 pollici. Sulla parte posteriore dovremmo assistere al debutto della prima lente da 200 Megapixel (dovrebbe essere un ISOCELL HP1 di Samsung) abbinato ad un sensore ultrawide da 8 Mpx e ad un’ottica macro da 2 Mega. Xiaomi 12T invece, avrà uno schermo OLED da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz e supporto all’HDR10+. Sotto la scocca, MediaTek Dimensity 8100 e tre fotocamere sul posteriore con sensore principale da 108 Megapixel.

