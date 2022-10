Xiaomi 12T, 12T Pro e Redmi Pad su Amazon: ecco dove trovarli SUBITO

Xiaomi allarga la famiglia di smartphone e tablet anche in Europa, lanciando nuove proposte che arrivano immediatamente sul mercato italiano. Fra questi, anche due nuovo smartphone e un tablet del celeberrimo brand Redmi.

Si tratta di Xiaomi 12T, 12T Pro e di Redmi Pad. I dispositivi fanno già capolino su Amazon, dove saranno resi disponibili in preordine a partire da oggi. Abbiamo già scovato i link di riferimento, che ci riserviamo di aggiornare, se dovessero essere modificati.

Prima di segnalarti i link di riferimento, ti ricordiamo prezzi ufficiali e promo dio lancio, con esclusivo riferimento ad Amazon:

prezzi ufficiali: Xiaomi 12T Pro sarà disponibile nella versione da 12GB+256GB a 899,9 euro e nella configurazione da 8GB+256GB a 849,9 euro. Anche Xiaomi 12T arriverà in doppia configurazione da 8GB+128GB al prezzo di 599,9 euro e da 8GB+256GB a 649,9 euro;

arriverà in doppia configurazione da 8GB+128GB al prezzo di 599,9 euro e da 8GB+256GB a 649,9 euro; promo: Xiaomi 12T Pro nella configurazione da 12GB+256GB sarà acquistabile in bundle con Redmi Pad;

nella configurazione da 12GB+256GB sarà acquistabile in bundle con Redmi Pad; Redmi Pad , nelle tre colorazioni Graphite Gray, Moonlight Silver e Mint Green sarà in vendita a partire da domani in doppia configurazione, da 3GB+64GB e da 4GB+128GB, rispettivamente al prezzo di 299,9 euro e 349,9 euro.

, nelle tre colorazioni Graphite Gray, Moonlight Silver e Mint Green sarà in vendita a partire da domani in doppia configurazione, da 3GB+64GB e da 4GB+128GB, rispettivamente al prezzo di 299,9 euro e 349,9 euro. promo: la versione da 4GB+128GB sarà acquistabile invece presso Xiaomi Store Italia e le principali catene di elettronica di consumo, al prezzo promozionale in fase di lancio pari 329,9 euro.

Di seguito, i link di riferimento per accaparrarsi i nuovi device:

Attenzione, nel momento in cui te lo segnalo, ci sono solo modelli venduti e spediti da venditore terzo, ti consigliamo di continuare a controllare finché non risulteranno venduti e spediti direttamente da Amazon. Aggiorneremo i link non appena possibile.

