Xiaomi 12S Ultra: confermate le super ottiche a bordo

Secondo quanto si legge, sembra che lo Xiaomi 12S Ultra, il futuro flagship di nuova generazione dell’OEM cinese, sarà dotato di un magnifico sensore Sony IMX989. Il debutto di questo terminale è previsto per il 4 luglio, al momento solo in Cina.

In vista del debutto però, la compagnia ha rivelato oggi un interessante dettaglio sulla fotocamera presente a bordo dello stesso. L’azienda di Lei Jun ha detto che l’ammiraglia vanterà la presenza di un inedito sensore fotografico di casa Sony.

Xiaomi 12S Ultra: uno sguardo sul sensore fotografico principale

A dirlo ci ha pensato un post di Weibo di un noto tipster, nel quale abbiamo anche potuto assistere alla presenza di un poster pubblicitario promozionale. Questo sensore di Sony non è mai stato inserito in alcun device, pertanto ci troviamo di fronte ad una novità assoluta.

Xiaomi ha confermato che questo è un chip davvero grande; parliamo di un pollice come dimensione generale. Un sensore di grandi dimensioni serve per offrire pixel generosi e quindi a catturare più luce del previsto. Fornisce anche una messa a fuoco più rapida, reattiva e garantisce una migliore gamma dinamica.

Non di meno, il co-founder del marchio ha detto in un post su Weibo che il sensore è stato creato sì da Sony, ma con l’ausilio di Xiaomi. Il costo del processo di sviluppo di questo articolo ha superato i 15 milioni di dollari.

Da precedenti indiscrezioni sappiamo che l’IMX989 garantirà una risoluzione da 50 Megapixel; le altre lenti a bordo saranno:

un tele 5X da 48 megapixel;

un’ultra wide da 48 mega.

Tutte le ottiche saranno coadiuvate dal software di Leica. Probabilmente, questo telefono sarà in grado di garantire una qualità foto-video mai vista prima. Potrebbe presto diventare il cameraphone di riferimento.

Fra le altre cose, citiamo la presenza del processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, della RAM LPDDR5 da 12 GB e di memorie UFS 3.1 da 512 GB. Non mancherà la fast charge da 67W, la wireless charging da 50W ed eseguirà la MIUI 13 su Android 12 out of the box. Siete pronti a conoscere i top di gamma di Xiaomi per il secondo semestre dell’anno?

Intanto, l’attuale ammiraglia ve la portate a casa a soli 872,90€.

