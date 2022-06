Xiaomi 12S Pro: il design (BELLISSIMO) è stato spoilerato (FOTO)

In queste ore il design ufficiale del futuro flagship Xiaomi 12S Pro è stato spoilerato online grazie ad un teaser pubblicitario rilasciato dall’azienda stessa. Sappiamo che il debutto è alle porte (verrà annunciato il 4 luglio), ma cosa ci aspettiamo da questo prodotto?

Ci siamo: pochissime ore fa la società cinese ha rivelato al mondo la data di debutto della nuova line-up premium Xiaomi 12S; la serie sarà composta da tre modelli e questi godranno tutti della cooperazione con il noto costruttore di fotocamere Leica. Ora però, il funzionario e CEO della compagnia ha mostrato il design di uno dei flagship in arrivo.

Xiaomi 12S Pro: cosa aspettarci dall’OEM cinese?

Le immagini della nuova ammiraglia ci arrivano per gentile concessione del dirigente del brand, Lei Jun, che ha mostrato al mondo il render ufficiale dello smartphone di fascia alta. Le foto sono state pubblicate su Weibo, il noto portale di microblogging cinese. Effettivamente, il telefono sembra essere identico al render trapelato sul web poche settimane or sono.

Xiaomi 12S Pro sarà identico al 12 Pro ma avrà il marchio (e quindi le ottiche) di Leica. Questo segnerà un nuovo grande passo per l’OEM asiatico.

Tuttavia, ad oggi non sappiamo nulla (o quasi) del device ancora da rilasciare. Probabilmente dovrebbe godere di ben tre fotocamere da 50 Megapixel, ma non abbiamo ulteriori dettagli in merito.

In più, verrà lanciato in due varianti differenti; una avrà il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e l’altro invece, il MediaTek Dimensity 9000/9000+. Una delle due godrà della fast charge a 120W, l’altra da 67W. Le configurazioni di memoria saranno le seguenti:

8+128 GB;

8+256 GB;

12+512 GB.

Si dice che l’iterazione MediaTek non presenterà la configurazione con 128 GB; partirà direttamente dal taglio successivo. Ad ogni modo, restate connessi. Presto sapremo tutto e di più sui top di gamma di Xiaomi per la seconda metà dell’anno.

Intanto, vi ricordiamo che Xiaomi 12 si trova online a 629,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.