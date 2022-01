Xiaomi 12 Ultra: avrà una super obiettivo periscopico

L'OEM cinese leader al mondo dovrebbe lanciare presto lo Xiaomi 12 Ultra e ultimamente il dispositivo è apparso su più fughe di notizie. L'ultima volta, il famoso tipster DigitalChatStation ha rivelato che il telefono potrebbe avere una configurazione della fotocamera simile a quella del suo predecessore. Ora, suggerisce che uno degli obiettivi sarà una lente periscopica 5x.

Cosa sappiamo del nuovo Xiaomi 12 Ultra?

Se Xiaomi 12 Ultra dovesse ricevere un teleobiettivo periscopio 5x, ci troveremmo di fronte ad uno dei primi telefoni cinesi a presentare uno zoom ottico sul mercato quest'anno.

In precedenza, il tipster aveva rivelato che quasi nessun device sul mercato aveva una buona gamma di zoom sul proprio teleobiettivo. La maggior parte dei device vanta uno zoom ottico da 3x a 3,3x, come il OnePlus 10 Pro rilasciato di recente.

Ora, il futuro 12 Ultra della casa cinese potrebbe avere un teleobiettivo relativamente migliorato. Si vocifera anche che la compagnia voglia implementare il suo chip Surge interno nell'Ultra 12. Oltre a questo, si dice che le camere del telefono siano alimentate dal software di Leica.

Per chi non lo sapesse, il 12 Ultra viene pubblicizzato con quattro camere sul retro. Secondo i rendering trapelati, ci sarà essere un alloggiamento circolare per la fotocamera.

Lo smartphone dovrebbe avere un pannello AMOLED da 6,6 pollici con una risoluzione 2K. Questa volta, non ci sarà uno schermo secondario come nel modello precedente.

Sarà alimentato dall'ultimo SoC Snapdragon 8 Gen 1 e presenterà una soluzione di ricarica rapida cablata da 120 W. Il telefono potrebbe avere una ricarica wireless veloce, simile a quella vista sul fratello minore, lo Xiaomi 12.

Il lancio di questo flagship continua ad essere un mistero, tuttavia si vocifera che debutterà dopo il festival di primavera cinese. Restate connessi.