Xiaomi 12 Ultra: avrà una fotocamera SPAZIALE a bordo

A fine anno abbiamo conosciuto la line-up di punta dell'OEM cinese leader del mercato; di fatto, a dicembre l'azienda ha tolto i veli alla serie Xiaomi 12 e fra pochi giorni, il 15 marzo precisamente, sappiamo che ci sarà l'evento di lancio globale.

In quell'occasione, la compagnia ha presentato tre modelli: Xiaomi 12, 12 Pro e il flagship killer con Snapdragon 870, la variante 12X. In molti si aspettavano anche una soluzione di punta super esclusiva. Xiaomi 12 Ultra però, non si è palesato ma sembra che non lo vedremo ancora per moltissimo tempo.

Xiaomi 12 Ultra: svelata la fotocamera principale

Questo famigerato flagship è ancora un mistero. Se dovessimo basarci sulla roadmap di lancio dello scorso anno, ipotizziamo un debutto primaverile, ma recenti rumors hanno ribadito che l'ammiraglia verrà presentata a fine anno perché l'azienda ha intenzione di dotarla della nuova proposta premium di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Il motivo è semplice: questo chipset sarà costruito sulla base di un processo architettonico di TSMC che, a quanto pare, riesce a reggere meglio l'afflusso energetico dei dispositivi sui quali viene installato. Lo Snapdragon 8 Gen 1 invece, scalda troppo e prosciuga la batteria in un modo quasi anomalo.

Ora si scopre che lo Xiaomi 12 Ultra riceverà una configurazione fotografica composta da tre sensori inseriti in un grande cerchio, allocato a sua volta in un rettangolo che copre tutta la porzione superiore della back cover.

Ci sarà una lente principale da 50 Megapixel realizzata da Sony, unita ad un tele periscopico da 48 Mega e da un'ottica ultra-wide da 48 Mpx.

Sappiamo anche che il Mi 12 Pro dispone del sensore Sony IMX707, quindi è lecito ipotizzare la presenza di lenti del produttore nipponico anche sulla nuova iterazione.

Non di meno, potrebbe finalmente esserci una partnership strategica con il costruttore Leica. Dopo aver abbandonato la partnership con Huawei pochi mesi fa, adesso si dice che il gigante della fotografia tedesco stia cooperando con il colosso della tecnologia cinese. Con l'ausilio di questo brand, il 12 Ultra è destinato ad essere uno dei migliori cameraphone di sempre, capace di dominare le classifiche di DxOMark.