Xiaomi 12 Pro Max è stato avvistato online

Sembra che Xiaomi sia inarrestabile; dopo aver conosciuto la gamma Xiaomi 12 e aver letto dell’arrivo dell’iterazione Lite e Ultra, pare che la compagnia voglia lanciare una versione “Pro Max” con schermo ancora più generoso. Questo è quanto si scopre da un recente leak online.

Torniamo indietro nel tempo: a dicembre dello scorso anno, l'azienda ha svelato Xiaomi 12 in Cina, un telefono suddiviso in tre varianti differenti per specifiche e prestazioni. Ora, sulla scia di questo successo, la compagnia ha dichiarato di voler lanciare nuovi prodotti: 12S e 12S Pro, ma ci sono altri assi nella manica.

Xiaomi 12 Pro Max: arriva il gigante con schermo enorme

Xiaomi sta cercando di portare sul mercato un’ammiraglia senza eguali: lo Xiaomi 12 Ultra, un device che farà della fotocamera il suo focus principale. Inoltre, avrà una lente da 50 Mpx di Sony coadiuvato dal software di Leica, noto brand che un tempo cooperava con Huawei.

L’obiettivo della compagnia è chiaro: vuole sfidare tutti i competitor nel mercato high-end e ora apprendiamo che potrebbe lanciare delle nuove proposte di punta, come lo Xiaomi 12 Pro Max, un device con schermo semplicemente “enorme”.

A riportare questa indiscrezione ci pensa un noto insider della rete che ha scavato nel database di un portale per la certificazione cinese. Ovviamente è stato Digital Chat Station che ci ha comunicato il tutto condividendo online le notizie. Ora però ci domandiamo: se già il 12 Pro ha un pannello da 6,7″, quanto sarà grande quello del Pro Max? Supererà i 7″? Staremo a vedere.

Intanto, come detto all'inizio, se cercate un top di gamma compatto, il modello da 6,1 pollici è quello da comprare con processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. È uno dei migliori telefoni sul mercato e se la gioca con il Best Buy del momento, Motorola Edge 30 Pro.