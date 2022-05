Xiaomi 12 Pro contro OnePlus 10 Pro: qual è il più resistente?

Xiaomi 12 Pro si è rivelato più resistente e robusto del OnePlus 10 Pro. Questo è quanto mostrato dai test del noto Zack Nelson di JerryRigEverything.

I due terminali hanno subito una serie di stress test e prove volte a misurare la robustezza stessa dei device; lo youtuber è riuscito a compararli e a scoprire le divergenze costruttive.

Xiaomi 12 Pro vs OnePlus 10 Pro: la sfida

Purtroppo, anche se sul fronte delle specifiche tecniche sono simili, sul versante costruttivo hanno troppi elementi contrastanti fra loro. L’ammiraglia di casa OnePlus non ha retto abbastanza ai test sulla robustezza generale. Al contrario, il top di gamma Xiaomi ha resistito molto bene.

Si può vedere il video di seguito. Notiamo che il Xiaomi 12 Pro ha retto bene anche ai graffi fino al livello 6, alle bruciature e al bend test. Si vede solo un segno bianco sul pannello OLED dello Xiaomi. Potete vedere di seguito il video e vi segnaliamo che questo flagship, proprio in questi giorni, si trova in sconto su Amazon a 949,90€ al posto di 1099,00€.

Certo, bisogna ammettere che uno dei test più critici è proprio quello che concerne la piegatura del device; un telefono può distruggersi proprio mentre si cerca di spezzarlo in due. Qui, il gadget di OnePlus ha fallito ma lo Xiaomi ha resistito al meglio, tuttavia sono stati emessi dei click rumorosi durante il processo; lo schermo di quest’ultimo è rimasto sempre acceso, mentre l’altro no. Anche sul fronte del comparto fotografico, il brand di Pete Lau ha riportato una sconfitta. Ad ogni modo, questi sono test estremi: nella maggior parte dei casi, gli utenti non sono così distratti da distruggerli. Con una bella cover però, vi toglierete ogni dubbio.

Queste due soluzioni premium sono ammiraglie cinesi senza eguali e hanno ottiche incredibilmente potenti e processori all’avanguardia. In entrambi troviamo lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm.