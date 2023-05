Xiaomi 12: potente, compatto e bellissimo, OGGI ad un prezzo FUORI DI TESTA

Xiaomi 12 5G è lo smartphone di punta del costruttore cinese del 2022; questo dispositivo, uscito in Cina nel mese di dicembre 2021 e nel resto del mondo agli inizi dello scorso anno, è veramente eccezionale. Si presenta come un gadget fantastico, ricco di tecnologia, con uno schermo risoluto e pieno di features di altissimo livello, con un comparto fotografico da top di gamma, con una batteria che si comporta bene anche sotto stress e con un design da urlo. Pensate che lo pagherete pochissimo, solo 438,99€ grazie agli sconti di Amazon e le spese di spedizione saranno incluse nel prezzo. Mica poco se pensate che è un’ammiraglia sotto mentite spoglie.

Xiaomi 12: il top che devi comprare oggi

Questo telefono è un device esteticamente bellissimo; è compatto, ha uno schermo da soli 6,1 pollici ma ricco di funzionalità da top di gamma; refresh rate da 120 Hz, risoluzione FHD+, supporto all’HDR10+ e non solo. È un’unità OLED e sappiate che il dispositivo presenta cornici super contenute. Ciò implica che il rapporto schermo-corpo sarà tutto a vantaggio del primo. In poche parole, sarà compatto nonostante tutto. Si tiene benissimo in mano, è piacevole al tatto e la back cover è realizzata in vetro satinato. Il comparto fotografico invece, vanta sensori incredibili che girano video in 4K e scattano foto bellissime anche al buio. Come non parlare poi del processore, l’ottimo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, che assicura performance eccellenti anche nel gaming.

Viene spedito da Amazon e questo implica che godrà della consegna celere in pochissimi giorni, si potrà dilazionare l’importo del prodotto in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito e, come se non bastasse, godrà di due anni di garanzia. Il supporto logistico sarà sempre pronto a supportarvi in qualsiasi occasione, tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. A 438,99€ è da comprare subito.

