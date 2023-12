Xiaomi 12: offerta a tempo limitato, costa solo 419,90€ (sconto dell'11%)

Clamoroso sconto quello che vi stiamo segnalando su Amazon oggi: il meraviglioso top di gamma Xiaomi 12 5G costa solo 419,00€ con un risparmio esagerato sul prezzo di listino pari all’11%. Capite bene che il valore originale di questo prodotto era altissimo, quindi non pensateci troppo: offerte simili non capitano spesse. Correte a prendere il device e non pensateci troppo; con il noto portale di e-commerce americano poi, godrete di vantaggi esclusivi. Dalla consegna celere al reso gratuito, dalla garanzia di due anni all’assistenza tecnica dedicata: se lo prenderete da Amazon infatti, farete sicuramente un buon affare visto che è un’occasione unica nel suo genere.

Xiaomi 12: il Best Buy del giorno

A questa cifra vi porterete a casa un dispositivo fantastico, dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con modem 5G integrato, con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Ottimo pure lo schermo AMOLED da 6,28″ con refresh rate elevato e risoluzione FullHD+. È uno dei migliori pannelli che vi siano in circolazione, ampio e risoluto, con il supporto all’HDR10+. È stato valutato con il massimo grado su DisplayMate.

Venendo al comparto fotografico, dobbiamo segnalarvi che le ottiche presenti a bordo sono favolose; si tratta di lenti premium da 50 Megapixel che possono scattare foto in altissima risoluzione e video di qualità cinematografica. Eccellente la batteria che dura tantissimo e si può ricaricare rapidamente con la fast charge via cavo da 67 W.

Xiaomi 12 5G viene venduto e spedito da Amazon a 419,90€ con consegna celere in meno di 24 o 48 ore (a seconda del vostro domicilio o luogo da voi designato), si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e c’è anche il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso di ripensamenti o di gravi problematiche. A questa cifra è da prendere al volo, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.