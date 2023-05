Xiaomi 12: nuovo MINIMO STORICO, ora bastano 347€

Continua il calo di prezzo di Xiaomi 12. Lo smartphone di casa Xiaomi, infatti, registra l’arrivo della nuova offerta eBay che porta il prezzo ad appena 347 euro, grazie allo sconto extra garantito dal codice coupon MAGGIO23EDAYS. In più, scegliendo di pagare con PayPal, è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta, valida per un numero limitato di unità, è possibile utilizzare il link qui di sotto.

Xiaomi 12 al minimo storico con questa nuova offerta imperdibile

Lo Xiaomi diventa sempre di più un punto di riferimento della fascia media. Lo smartphone è dotato del potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 che, in questa fascia di prezzo, non ha rivali di alcun tipo. Da notare anche la presenza di 8 GB di memoria RAM e di 256 GB di storage.

Tra le specifiche dello Xiaomi 12 troviamo anche un display AMOLED da appena 6,28 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è poi una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel.

Lo smartphone è dotato del sistema operativo Android 13, personalizzato con la MIUI. Considerando la scheda tecnica e il prezzo a cui viene proposto, in questo momento, lo Xiaomi 12 è, senza alcun dubbio, il riferimento assoluto della fascia media, in particolare per chi preferisce un modello compatto.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare lo Xiaomi 12 al prezzo scontato di 347 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Lo sconto è disponibile grazie al codice coupon MAGGIO23EDAYS. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.