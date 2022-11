Xiaomi 12 Lite, PREZZONE del Black Friday per il super mediogamma

Se hai atteso l’inizio della settimana del Black Friday per acquistare un nuovo smartphone Android, questa offerta di Amazon ti permette di mettere le mani sull’ottimo Xiaomi 12 Lite 5G a un prezzo davvero molto conveniente. Infatti, ad appena 364€ con ben il 27% di sconto (risparmio nel carrello di 135€), il medio gamma del colosso cinese sprofonda a un prezzo molto invitante.

Realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un design giovanile e dal forte sapore premium, il device di Xiaomi ti saprà stupire in positivo con le sue numerose funzionalità.

Il Black Friday di Amazon fa precipitare il prezzo di Xiaomi 12 Lite 5G

Frontalmente il bellissimo pannello AMOLED da 6.55 pollici è super fluido e ad altissima risoluzione per darti modo di guardare foto e video al massimo dei dettagli, mentre sotto il cofano un potente processore octa core di Qualcomm avvia in un istante tutte le app e ti permette anche di navigare in rete al massimo della velocità con il 5G.

Dotato di una mega batteria da 4300 mAh con tanto di tecnologia di ricarica rapida Turbo Charge da 67W (ti bastano pochissimi minuti di carica per tante ore di autonomia aggiuntiva), il vero asso nella manica di Xiaomi 12 Lite 5G è il modulo fotografico. Infatti, sul retro campeggia una fotocamera ad altissime prestazioni con un sensore principale da 108 MP per foto mozzafiato e video sempre a qualità cinematografica.

Sei pronto a rivoluzionare il modo in cui utilizzi gli smartphone? Allora non farti scappare l’ottimo medio gamma di Xiaomi ma, anzi, mettilo subito nel carrello fintanto che è disponibile su Amazon con il 27% di sconto che ti fa risparmiare ben 135€.

